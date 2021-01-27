В ходе осенней призывной кампании на сборный пункт не пустили 110 юношей с Covid-19

В Свердловской области подвели итоги осенней призывной кампании. В ряды Вооруженных сил в условиях усиленного противоэпидемического режима направлено 3 255 человек. При этом более сотни юных бойцов пришлось возвратиться по домам.

Как сообщили в ДИПе, областной сборный пункт работал в усиленном противоэпидемическом режиме. «Эффективный барьерный медицинский контроль поступающих на сборный пункт призывников показал свою эффективность. На сборный пункт не принято более 110 человек, у которых на предварительном этапе подтвердились положительные тесты на наличие новой коронавирусной инфекции. Они были направлены на лечение в соответствии с регламентом. Случаев заболевания коронавирусом на сборном пункте не допущено», – сообщил министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

Каждый прибывший в Егоршино призывник проходил экспресс-тестирование на коронавирус непосредственно на КПП. И лишь после отрицательного результата теста молодой человек допускался на территорию сборного пункта, далее направлялся на медосмотр и профессионально-психологический отбор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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