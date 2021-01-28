В Свердловской области – 369 новых случаев коронавируса

Количество вновь выявленных больных коронавирусом в последние дни сохраняется примерно на одном уровне. Сегодня сообщается о 369 заболевших и 16 умерших.

Всего с начала пандемии в Свердловской области Covid-19 был подтвержден у 69 399 человек, скончались 1 989.

Как сообщал «Новый День», в регионе начался этап массовой вакцинации от коронавируса. Прививку поставили более 14 тысяч человек. Всего планируется вакцинировать 60% взрослого населения – это более 1,7 миллиона человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 28.01.21

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