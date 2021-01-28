На север Свердловской области возвращаются тридцатиградусные морозы

В Свердловскую область в ближайшие выходные придет очередное похолодание, но оно коснется только северных территорий региона. По данным Уральского гидрометцентра, в субботу, 30 января, ночная температура воздуха составит -16…-21 градус, на крайнем севере возможны морозы до -30. Днем будет несколько теплее, столбик термометра покажет от -13 до – 25 °C. Будет дуть слабый ветер, днем ожидается небольшой снег.

В воскресенье, 31 января, мороз начнет отступать. Ночью ожидается -10…-15 градусов, на севере -21…-26. Днем в северной части потеплеет до -19.

В Екатеринбурге погода останется умеренно морозной. На выходных метеорологи обещают -10…-12 °C ночью и -2…-7 днем, небо будет облачным с прояснениями. В субботу вероятен слабый снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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