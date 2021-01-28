Для уборки снега будут эвакуировать автомобили у вокзала, на Пионерском и Юго-Западе (СПИСОК УЛИЦ)

Завтра в Екатеринбурге планируют вывозить снег из Пионерского, Юго-Западного района и с улиц, приближенных к железнодорожному вокзалу. Машины, которые владельцы не уберут с проезжей части, будут эвакуировать сотрудники ГИБДД.

По данным пресс-службы горадминистрации, днем 29 января нужно убрать автомобили с улицы Ирбитской – от улицы Данилы Зверева до улицы Раевского, а также с улицы Волгоградской – от дома № 47 на улице Волгоградской до улицы Амундсена.

В ночь с 29 на 30 января снег будут убирать на улице Азина – от улицы Челюскинцев до улицы Свердлова.

На всех этих участках установят временные знаки «Стоянка запрещена». Оставленные на обочинах и мешающие уборке снега автомобили будут эвакуированы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 28.01.21

В Свердловской области создадут вытрезвители: кого туда заберут и за чей счет. / На север Свердловской области возвращаются тридцатиградусные морозы. / В Свердловской области – 369 новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»