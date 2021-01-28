В Екатеринбурге осудили охранника, укравшего бутылку вина и повздорившего с полицейским

Житель Екатеринбурга проведет 1 год 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за мелкую кражу и конфликт с полицейским.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, подсудимый неофициально работал охранником в коммерческой организации и уже имел за плечами административное наказание за мелкое хищение товара из магазина. Мужчина попался на повторной краже – он пытался вынести бутылку вина «Шато Тамань» стоимость чуть более 200 рублей, но его задержали сотрудники торговой точки. В результате на него завели уголовное дело о покушении на мелкое хищение.

На завершающей стадии расследования мужчину пригласили в отдел полиции для ознакомления с материалами дела. Обвиняемый пришел, но стал вести себя неадекватно. Он открыл окно служебного кабинета и пообещал выпрыгнуть. Дознаватель попытался остановить его, в ответ мужчина применил насилие к сотруднику полиции. Как уточнили в СК, он схватил полицейского за руку и сжимал, причинив физическую боль.

Ленинский районный суд Екатеринбурга счел доводы следствия убедительными. Мужчина был осужден по двум уголовным статьям – ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ «Покушение на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» и ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 28.01.21

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