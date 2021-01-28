В Свердловской области более двух тысяч осужденных вышли по УДО

В ГУФИН по Свердловской области рассказали, что в 2020 году почти 60% ходатайств об условно-досрочном освобождении было удовлетворено – на свободу вышли 2 412 осужденных.

Также, по итогам прошлого года, 570 заключенных были переведены в колонии-поселения (на 36% больше, чем в 2019 году). Теперь они трудятся в производственных, пищевых цехах, занимаются лесозаготовкой.

Добавим, в местах отбывания лишения свободы сотрудники кинологической службы с использованием служебных собак нашли и изъяли у осужденных 23 сотовых телефона, 21 комплектующее к ним и 32 sim-карты.

Екатеринбург, Анна Темрук

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