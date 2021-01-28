Гаишники поймали на нарушениях 50 таксистов за три дня

В Свердловской области завершилось профилактическое мероприятие «Такси», которое проводилось на территории региона с 25 по 27 января.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, по итогам трех дней было выявлено 50 нарушений при организации перевозок пассажиров. Большинство нарушений связано с технической неисправностью автомобиля. «У 15 водителей отсутствовала путевая документация. В отношении одного из должностных лиц составлен административный протокол за выпуск на линию авто без предрейсового медицинского осмотра водителя», – отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что в 2020 году в Екатеринбурге произошло 111 аварий с участием такси, в которых погибли 3 человека, а 89 получили травмы различной степени тяжести. «Основными причинами ДТП по вине таксистов являются: неправильный выбор дистанции, несоответствие очередности проезда и превышение скорости», – дополнили в ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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