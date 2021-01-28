Кредитного мошенника вычислили по номеру телефона

В Екатеринбурге задержали мошенника, который оформлял фиктивные займы.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, 27-летний работник салона сотовой связи в течение трех месяцев обманывал клиентов, оформляя на них кредиты.

По предварительным данным, с августа по октябрь 2020 года пятеро екатеринбуржцев, в основном пенсионного возраста, обращались в салон сотовой связи на улице Краснолесья, чтобы получить кредит на покупку мобильного телефона. Тогда обвиняемый, используя персональные данные клиентов, отправлял заявки на кредит в различные финансовые организации. Однако после одобрения займа он уверял потерпевших, что в кредите им отказали, а их кредитные карты присваивал. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей.

«В какой-то момент мошенника вычислили работники одной из кредитных организаций. Они обратили внимание, что на всех одобренных кредитных заявках в качестве контакта был указан один и тот же номер телефона, принадлежащий, как было установлено, продавцу магазина», – отметили в ведомстве.

Сейчас мужчина обвиняется по 3 части 159 статьи УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье составляет 6 лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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