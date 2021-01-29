КамАЗ протаранил легковушку с компанией молодежи. Одна девушка погибла (ФОТО)

18-летняя девушка погибла, а четверо ее друзей получили травмы в результате столкновения с грузовиком.

«ДТП случилось около 23 часов 30 минут в Каменске-Уральском, на улице Суворова, в районе дома № 49», – сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

– Водитель грузовика «КамАЗ 5490-85» с полуприцепом, мужчина, 1961 г.р., ехал по улице Суворова в направлении автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. При повороте налево в сторону АЗС он не уступил дорогу автомашине «Лада 217230», ехавшей во встречном направлении и протаранил ее».

В результате ДТП от полученных травм скончалась 18-летняя девушка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. Еще три пассажира и водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского. Среди пассажиров – одна несовершеннолетняя, в момент ДТП она находилась на заднем сиденье слева. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

«Ладой» управлял 18-летний водитель, имеющий стаж вождения 2 месяца. Все пассажиры – его друзья, которые решили вечером покататься по городу.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия расследование будет проводиться в рамках уголовного законодательства.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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