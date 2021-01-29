Абоненты «Мегафона» теперь могут одновременно звонить и сидеть в интернете

Оператор «Мегафон» запустил в регионе новую технологию VoLTЕ – передача голосового трафика в сети четвертого поколения. Теперь абоненты компании могут звонить в 4G, не прерывая интернет-сессии, а слышимость собеседника будет более четкой.

Апгрейд сети открывает ряд новых возможностей. Так, благодаря VoLTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это значит, что можно одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. Голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве – голос собеседника звучит чище и естественнее. Соединение устанавливается заметно быстрее, так как больше не требуется перехода в другие сети 2G или 3G. Это также помогает экономить заряд смартфона.

«При вызовах в сети четвертого поколения интонации, тембр голоса передаются четче, посторонние шумы менее заметны. Может показаться, что собеседник в соседней комнате, даже если вы звоните, например, из Екатеринбурга в Серов. Работает новая технология на всей территории Свердловской области, где есть 4G, и доступна миллионам жителей», – комментирует технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

Новое улучшенное качество звука в VoLTE не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик. Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу. Разговор возможен с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и доступны после проведения настроек сотовой связи в гаджете.

VoLTE также работает в других субъектах УрФО – Тюменской, Челябинской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. По оценкам компании, уже четверть голосового трафика ее абонентов проходит через 4G.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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