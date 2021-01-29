Гель для бритья, лыжи и гироскутер: что забывали уральцы в поездах в 2020 году

За минувший год уральцы забыли в поездах более 22 тысяч различных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Так, например, в декабре пассажиры в основном оставляли зимний спортивный инвентарь: детские санки, лыжи, коньки и хоккейную клюшку. А также новогоднюю атрибутику: елочную гирлянду, искусственную ель, сладкие подарки, косметические наборы и упаковочную бумагу.

«В конце февраля пассажиры достаточно часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и открытки. А в летний период моги оставить тент для бассейна, рыболовные снасти, а также гироскутер», – рассказали в пресс-службе.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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