Сегодня – день Мороза

30 января на Руси крестьяне почитали Мороза, который считался противником Перуна – главного божества в славянской мифологии. По преданиям, у Мороза и его супруги Снежной Царицы, кстати, дочери Кощея, была дочь по имени Снегурочка. В эти дни предки собирались и рассказывали сказки о Деде Морозе и его дочери. Например, о том, как Снегурочка полюбила человека и с приходом весны решила не улетать на север. Но пригрело солнце, и она растаяла.

Православные в этот день чтят память преподобного Антона Великого, который 40 лет жил в пустыне. Предки считали 30 января серединой зимы. А с завтрашним днем – днем Афанасия было связано множество примет и обычаев.

Например, если в полдень будет солнце, то весна придет рано, а если метель или вьюга – то тепло будет нескоро. Смотрели и на закат небесного светила – чистое небо в это время также предвещало затяжную весну. На Афанасия колдуны и знахари изгоняли ведьм. Предание гласит, что в эти дни нечистая сила слетается на шабаш и там теряет память от излишнего веселья. Считалось, что ведьмы залетают в дома через печные трубы, поэтому 31 января их старательно заговаривали и посыпали золой из семи печей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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