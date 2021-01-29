В Екатеринбурге ищут лжесотрудницу соцслужбы, укравшую 1,5 миллиона у пенсионерки

В Екатеринбурге ищут женщину, которая подозревается в краже 1,5 миллиона рублей у пенсионерки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 26 января около 15:00 на Лобкова, 34. В дверь к пенсионерке постучалась неизвестная женщина и представилась сотрудником социальной службы. Злоумышленница сообщила, что пожилой женщине полагается продуктовый набор. Также она сказала, что потерпевшей необходимо обменять свои деньги на новые купюры. Впустив гостью, хозяйка квартиры передала неизвестной конверт с накоплениями, после чего подозреваемая сразу поспешила на выход.

Со слов потерпевшей был составлен фоторобот злоумышленницы: рост около 160 см, плотного телосложения, неславянской внешности, была одета в серую шапку, темные очки, медицинскую маску, на руках белые хозяйственные перчатки, говорила без акцента.

«В настоящее время следственным подразделением отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере», – отметили в ведомстве.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении подозреваемой, просят сообщать в полицию по телефонам: 8 (343)356-42-14 (дежурная часть отдела полиции № 14) или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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