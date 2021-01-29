В Свердловской области число умерших от Covid-19 превысило 2 тысячи

В Свердловской области число зарегистрированных за сутки пациентов с диагнозом «коронавирус» продолжает снижаться. За прошедший день подтвердились 362 новых случая. С начала пандемии в регионе заболел 69 761 человек.

По данным информационного центра по мониторингу, за последние 24 часа от вируса умерли 15 человек, всего скончались от инфекции 2004.

«Состояние 389 госпитализированных оценивается как тяжелое, 262 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 174 – на аппаратах ИВЛ», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

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