Полпред Якушев встретился с новым заместителем генпрокурора по УрФО Сергеем Зайцевым (ФОТО)

Сегодня, 29 января, заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев представил полпреду президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву и коллективу окружного управления Генеральной прокуратуры нового куратора органов прокуратуры Урала – заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева.

Как сообщает пресс-служба Управления генпрокуратуры по УрФО, обсуждались вопросы взаимодействия аппарата полпреда президента и управления Генпрокуратуры по УрФО с прокурорами для более эффективного решения актуальных социально-экономических проблем, укрепления законности и правопорядка.

Сергей Зайцев родился в 1960 году. В органах прокуратуры работает свыше 30 лет. С 2011 года – заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Начал карьеру в Татарстане, в 2000-2004 гг. служил в Чувашии, с 2004 по 2011 год состоял на должности прокурора города Санкт-Петербурга.

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