Игорь Алтушкин выделил больше 1,2 миллиона на поддержку семей, которые потеряли близких в пожаре на Рассветной

Более 1,2 млн рублей выделил бизнесмен Игорь Алтушкин на поддержку семей, потерявших родственников в страшном пожаре в жилом доме в Екатеринбурге на Рассветной, 7. Трагедия случилась в ночь с 11 на 12 января и унесла жизни 8 человек.

Сегодня начался ремонт подъезда дома. Все расходы взял на себя председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Строительная бригада заменит окна, очистит стены и потолки от копоти, отштукатурит и покрасит их, восстановит перила и технический этаж, который выходит на крышу.

«В ближайшие дни вычистим всю копоть, уберем напольную плитку и все то, что было повреждено во время пожара. Работы много, но затягивать не будем, за две-три недели закончим», – сообщил мастер строительно-ремонтной бригады Александр Ермоленко.

Кроме того, все семьи, которые потеряли в пожаре близких, уже получили от Фонда помощь. По словам заместителя директора Фонда святой Екатерины Татьяны Прусевич, понадобилось время, чтобы определить объем поддержки: «За прошедшие две недели мы встретились с каждой семьей, в которой произошла трагедия. В ручном режиме решили все сложные бытовые и финансовые проблемы. Игорь Алексеевич Алтушкин передал на помощь больше 1,2 миллиона рублей и принял решение привести в порядок подъезд», – отметила представитель фонда.

Екатеринбург, Елена Васильева

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