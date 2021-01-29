В «Урал Опера Балет» покажут три премьерных балета за один вечер

В конце февраля в «Урал Опера Балет» состоится тройная балетная премьера. В один день зрители на сцене увидят сюиту из балета «Неаполь» Августа Бурнонвиля, спектакль «Призрак розы» и новую версию «Вариаций Сальери», ранее поставленных в театре. Над всеми тремя спектаклями работает худрук балета Вячеслав Самодуров. Премьера намечена на 20, 21 и 24 февраля.

Как сообщили в пресс-службе «Урал Опера Балет», сюита из балета «Неаполь» будет исполнена в Екатеринбурге впервые. Сам балет Август Бурнонвиль поставил в далеком 1842 году после поездки в Италию, где он работал танцовщиком. Поэтому в уральской премьере воссоздадут южно-итальянский антураж: море, портовая публика и народный праздник. А вот хореография у сюиты из «Неаполя» будет типично датская: «Плотный танцевальный текст с упором на мелкую технику стоп, сложная координация с постоянной сменой ракурсов и траекторий, быстрые темпы», – говорят в театре.

Вторым спектаклем, которые зрители увидят в тот же день, станет «Видение розы» Михаила Фокина. «Литературным источником балета послужило не произведение, а две стихотворные строки Теофиля Готье: «Я призрак розы / Той, что ты носила вчера на балу». Нельзя сказать, что зрители увидят тот же спектакль, что был исполнен 19 апреля 1911 года в Монте-Карло в программе «Русских балетов» Дягилева: хореографический текст Фокина оказался столь же эфемерен, что и призрак розы, явившийся героине балета, – сегодня на сцене предстанет воспоминание о легендарном спектакле», – рассказали в пресс-службе «Урал Опера Балет».

Наконец, программу премьерного вечера завершат обновленные «Вариации Сальери» в постановке Самодурова. Первая версия этого балета, поставленная в 2013 году, принесла екатеринбургской труппе премию «Золотая маска». Новая редакция продемонстрирует, как изменились труппа и ее руководитель за восемь лет, прошедших после той премьеры.

Все три балета покажут в сопровождении симфонического оркестра театра. Дирижер-постановщик – Павел Клиничев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

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