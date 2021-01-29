Новым идеологом мэрии Екатеринбурга станет медиаменеджер Сергей Плахотин

Гендиректор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин покидает свою должность, чтобы стать новым вице-мэром Екатеринбурга по связям с общественностью. Об этом сообщает издание. В городской администрации официально пока не подтвердили эту информацию. «Мы комментируем только состоявшиеся кадровые изменения», – заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее за идеологический блок администрации Екатеринбурга отвечала Екатерина Куземка. После ухода Александра Высокинского с поста мэра она также покинула свою должность.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

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