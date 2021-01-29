В Серове поймали пиромана, который поджигал дачи (ФОТО)

В Серове задержали гражданина, подозреваемого в том, что он в декабре 2020-го и январе 2021 года поджигал дачи в поселках Энергетиков и Медянкино. Ущерб от каждого поджога составил от 200 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

На каждый пожар выезжали не только сотрудники МЧС, но и полиция. После осмотра мест происшествия сыщики и пожарные сделали вывод о возможных умышленных поджогах. Затем полицейские опросили граждан, проживающих поблизости, проанализировали записи с видеокамер, установленных по пути к коллективным садам. В результате предполагаемый злоумышленник был замечен в поселке Энергетиков. Там его и задержали.

Мужчину 1984 г.р. доставили в отдел полиции. В ходе беседы с оперативниками он рассказал, что домики выбирал не по какому-то принципу, а наугад, не зная, кто их хозяева. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, кражи чужого имущества, вандализм. Сейчас возбуждены четыре уголовных дела за умышленное уничтожение чужого имущества. Подозреваемый заключен под стражу.

Серов, Елена Владимирова

Серов. Другие новости 29.01.21

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