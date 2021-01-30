На Уралмаше четверо детей пострадали на пожаре (ФОТО)

В Екатеринбурге случился пожар в доме на Калинина, 74. Около 8 часов утра загорелась квартира на 1 этаже двухэтажного барака. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, самостоятельно эвакуировались шесть человек, пожарные спасли 10 человек, в том числе четверых детей. На месте работали 7 машин и 43 человека, с огнем справились за 40 минут.

По счастью, никто не погиб, но один взрослый и четверо детей пострадали, всех госпитализировали. Все они были в квартире, откуда начался пожар.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.01.21

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