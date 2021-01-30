В Свердловской области ещё 16 человек умерли от коронавируса

На Среднем Урале за последние сутки подтвердилась смерть ещё 16 человек от коронавируса, всего скончались от этой болезни 2020 человек. Диагноз подтвердили у 359 свердловчан, по ежесуточному приросту заболевших регион находится на седьмом месте по России. Общее число заболевших в области – 70 120 человек.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев анонсировал поблажки для стадионов – им разрешат заполняться на 50%. Барам и ресторанам по-прежнему запрещено работать по ночам.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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