В Екатеринбурге по направлению в центр встало метро

В Екатеринбурге встало метро. Направление «Проспект Космонавтов – Площадь 1905 года», фактически, не работает с 10.56 утра. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, с перегона «Машиностроителей – Уральская» поступило сообщение от машиниста состава о подозрении в заклинивании колесной пары первого вагона. В 11:02 заклинивание было подтверждено, состав был выведен на станцию «Уральская» для высадки пассажиров.

Движение на участке «Геологическая – Ботаническая» сохраняется.

Начались работы по транспортировке неисправного состава на пути оборота на станции «Площадь 1905 года» доя восстановления движения поездов в нормальном режиме.

Примечательно, что в полдень в центре Екатеринбурга должна начаться несогласованная акция протеста в поддержку Алексея Навального. Полиция уже неоднократно предупредила потенциальных участников о грозящих наказаниях за нарушение законов. Движение в центре уральской столицы существенно затруднено уже на текущий момент. По маршруту движения несогласованной акции протеста сосредоточено большое количество силовиков.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.01.21

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