В Екатеринбурге возобновилась работа метрополитена

В Екатеринбурге снова открылось метро на участке, соединяющем Уралмаш и центр города. «Неисправный состав выведен на пути оборота станции «Площадь 1905 года». Пути освобождены. Станции открыты, график движения восстанавливается», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, движение было остановлено в 11.00, когда с перегона «Машиностроителей – Уральская» от машиниста поступил сигнал о заклинивании колесной пары первого вагона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.21

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