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Воскресенье, 31 января 2021, 13:32 мск

Новости Екатеринбург

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Сводки коронавируса на Среднем Урале: 352 новых случая и 14 смертей

В Свердловской области по официальной статистике продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 352 новых случая Covid-19 (+136 в Екатеринбурге). Впервые за долгое время снизилось суточное число смертей от вируса – скончались 14 пациентов. А общее количество жертв коронавируса достигло 2034 человек.
По данным регионального оперштаба, 354 пациента находятся в тяжелом состоянии. Из них 232 в реанимациях, 162 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 2 073 человека. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки было выписано 367 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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