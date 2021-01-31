Сводки коронавируса на Среднем Урале: 352 новых случая и 14 смертей

В Свердловской области по официальной статистике продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 352 новых случая Covid-19 (+136 в Екатеринбурге). Впервые за долгое время снизилось суточное число смертей от вируса – скончались 14 пациентов. А общее количество жертв коронавируса достигло 2034 человек.

По данным регионального оперштаба, 354 пациента находятся в тяжелом состоянии. Из них 232 в реанимациях, 162 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 2 073 человека. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки было выписано 367 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.21

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