В Екатеринбурге на елкосбор принесли полторы сотни деревьев

В Екатеринбурге подвели итоги экологической акции по сбору новогодних елок. Организаторы просили не выбрасывать отслужившие деревья на контейнерные площадки – так елки отправляются на полигон, а приносить в пункты сбора, чтобы деревья можно было переработать. В итоге в Екатеринбурге было собрано 138 елок. «Их собирали на площадках в Верх-Исетском и Академическом районах, а также в микрорайоне Солнечном и на станции переработки у «Меги», – сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с мусором «Спецавтобаза».

Там уточнили, что пять деревьев – искусственные. Их тоже переработают. «Живые растения превратят в опил для нужд сельского хозяйства, искусственные изделия разберут на части (ПВХ, металл, пластик), из них можно получить разную продукцию – фурнитуру, упаковку», – добавили в пресс-службе регоператора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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