Из Екатеринбурга убрали рейсы в Махачкалу и Волгоград

Из Екатеринбурга больше нельзя улететь напрямую в Махачкалу и Волгоград, хотя еще в декабре рейсы в эти города совершались. Их выполняла авиакомпания Red Wings, но с 10 января расписание изменилось. «Я уточнял в кол-центре авиакомпании – они сказали, что не планируют возобновлять полеты», – рассказал «Новому Дню» житель Екатеринбурга Андрей, который регулярно летает в Волгоград.

«Новый День» направил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ будет опубликован.

Екатеринбург, Елена Сычева

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