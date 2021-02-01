Синоптики рассказали, как озимые пережили январские морозы

Озимые посевы должны были пережить морозы в январе благополучно, сообщили в Уральском управлении гидрометеорологии. Ситуацию спасли сугробы.

«Перезимовка озимых проходила при удовлетворительных условиях. Несмотря на морозную погоду января, опасных условий для посевов не было, так как поля были надежно укрыты высоким снежным покровом. Температура почвы на глубине залегания узла кущения преимущественно составляла -2…-6°, при оптимальной -6…-8°», – отметили метеорологи.

Напомним, в январе в Свердловской области были сильные морозы, в некоторые дни температура воздуха опускалась на 10-15 градусов ниже нормы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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