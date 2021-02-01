За выходные на Урале поймали 170 пьяных водителей

За минувшие выходные в Свердловской области гаишники поймали 170 водителей, которые сели за руль пьяными. Из них 20 человек попались на этом нарушении повторно, их привлекут к уголовной ответственности. 40 человек отказались от прохождения медосвидетельствования. Еще 170 водителей, которых остановили сотрудники ГИБДД, не имели прав или были их лишены.

«В отношении нарушителей составлены административные материалы, которые в ближайшее время будут рассмотрены в судах. За нетрезвое вождение, а также за отказ от прохождения освидетельствования нарушителям грозят крупные штрафы и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Тем, кто задержан в нетрезвом состоянии за рулем повторно, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Задержанным водителям, не имеющим права управления либо лишенным специального права, также грозят крупные штрафы и даже административный арест на срок до 15 суток», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области. В следующие выходные гаишники снова проведут рейд по пьяным за рулем.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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