В Екатеринбурге на этой неделе будет снежно

Синоптики пообещали возвращение снегопадов на этой неделе. Как сообщает Гидрометцентр России, в понедельник обойдется без осадков, а со вторника пойдет снег. Причем в четверг и пятницу он будет чередоваться с дождем из-за потепления. Но оно будет кратковременным.

В понедельник днем ожидается до +1 градуса, во вторник – до -2, а в среду похолодает до -6. В четверг и пятницу ожидается -1…+1 ºC, в субботу – до -5. Самым холодным днем недели станет воскресенье – синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха опустится до -10 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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