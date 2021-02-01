Количество новых случаев Covid-19 в Свердловской области продолжает снижаться

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 348 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались. В последние дни в регионе наметился тренд на снижение вновь выявленных случаев заболевания.

«Состояние 339 госпитализированных оценивается как тяжелое, 229 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 155 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 152. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 368 человек», – сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 70 820 жителей Свердловской области, из них 2 048 умерли.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.02.21

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