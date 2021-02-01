В Свердловской области разваливается храм, в котором крестили первого президента РФ

На малой родине Бориса Ельцина в селе Бутка Свердловской области после его смерти, похоже, все приходит в забвенье и запустение. Всю славу сакрально-мемориального места забрал себе екатеринбургский Ельцин-центр. Инфраструктура же ранее весьма популярного у туристов села ветшает. К примеру, Введенский храм, в котором крестили будущего президента РФ, после смерти политика ремонта не видел и разваливается на глазах.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», за свою историю существования церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы успела побыть Домом культуры, потом – кинотеатром, но в 1993-1994 годах вновь была возвращена в лоно РПЦ, тогда же и был произведен последний ремонт. Усилиями местных жителей была восстановлена колокольня и внутреннее убранство, чтобы была возможность проводить службы. Годом позже Ельцин выделил 10 млн рублей на храм, но, по убеждениям местных старожилов, денег этих никто не видел. Вместо этого им привезли две машины дров.

По словам настоятеля церкви иерея Кирилла Цепелева, сейчас храм нуждается в капитальном ремонте: «Составляем ведомость, смету, чтоб примерно понимать, сколько необходимо средств. Можно сказать, не только для ремонта, а для реконструкции. Купольная часть устарела – гарантия была 20 лет. Также хотим воссоздать колокольню, постараться приблизиться к первозданному виду. В наличии у нас только одна фотография, которая была сделана еще до разрушения. Поработаем с архивом, может, еще что-то найдется. То, что касается большого дела – купольная верхняя часть – ее нужно менять. Хоть она и покрыта жестью, но во время таяния снега протекает крыша. Люди, которые приходили смотреть крышу, не могли понять, как просачивается вода в храм».

В реставрации нуждаются и стены – как с внешней, так и с внутренней стороны. «Храм выглядит достаточно плачевно. Потолок в месте протекания крыши разрушился, и боялись, как бы не было обрушения минувшим летом. Некоторые периоды были дождливые. Пол нужно менять, внутри косметический ремонт и иконостас под вопросом», – рассказал РИА «Новый День» отец Кирилл.

В сооружении, площадь которого около 379 кв. м, для обогрева до сих пор используются пять печей. Они доставляют некоторые неудобства – копоть и пыль оседает внутри храма. А кочегарная стала местом для занятий детей в воскресной школе.

«На территории храма хотелось бы построить воскресную школу – здание для детишек. И заниматься там и с взрослыми. То помещение, которое сейчас используем, это кочегарка, где стоят две печи. Там заниматься не всегда удобно и комфортно. Чувствуем запах гари печи, потому что одна труба не справляется с двумя печками. И, конечно, холод. Это помещение самое холодное», – рассказал настоятель церкви.

Кирилл Цепелев отправил письмо на электронную почту Ельцин-центра, но ответа не получил. В городской администрации ему заявили, что свяжутся с людьми, которые смогут помочь: «После этого у нас один разговор состоялся – сказали составить смету. Будем над этим работать. Они сказали, что будут обращаться к спонсорам и если они дадут добро, то будем взаимодействовать. Нужен план работ, объем работ». С женой Ельцина Ниной Иосифовной настоятель также переговорил более года назад, она в курсе, что церкви нужен ремонт. Но с места дело так пока и не сдвинулось.

Фото: hram24.ru

Екатеринбург, Анна Темрук

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