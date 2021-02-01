Фонд святой Екатерины помогает отремонтировать храм Николая Чудотворца

Храм Николая Чудотворца в селе Каменноозёрском Богдановичского района Свердловской области помогает восстановить фонд святой Екатерины.

История возрождения святыни началась 12 лет назад, когда местный житель Андрей Бубенщиков принял решение восстановить сельскую церковь и заразил своим стремлением близких друзей и односельчан, в том числе и лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина.

«Игорь Алексеевич попросил меня познакомить с Андреем. Я их свел, и дальше они общались напрямую. Сейчас проект возрождения храма курирует Фонд святой Екатерины, при поддержке которого удалось ускорить работы. И главное, что у ребят, которые начали это восстановление, глаза стали другие. Появилась вера в то, что они смогут все начатое завершить и увидеть храм во всей красе», – рассказал Владимир Шахрин.

За последний год при поддержке фонда были завершены пуско-наладочные работы, началась эксплуатация газового котла для отопления храма, стартовал монтаж элементов отопления в трапезной, скоро начнется внутренняя отделка и установка оконных откосов. Уже залиты плиты оснований входного крыльца северного фасада, где установлены пластиковые окна и подготовлены кованые решетки.

«При поддержке фонда святой Екатерины нами проделана большая работа. Одна из главных задач, которые мы решили, – запуск газового котла. Благодаря этому нам удалось существенно снизить денежные затраты на отопление храма – с 30 000 до 5 000 рублей. Кроме того, подготовлена чертежно-проектная документация по храму для согласования с надзорными органами. Возрождаемый храм своим видом и фасадами будет повторять своего предшественника. Без поддержки со стороны фонда нам было бы невероятно сложно. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится, и в скором времени храм святого Николая предстанет перед жителями села во всей своей красе», – поделился Андрей Бубенщиков.

Отметим, что церковь во имя святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозёрском была построена во второй половине XIX века стараниями и на средства местных жителей. В настоящее время это действующий храм, в котором продолжаются реставрационные работы.

«У Андрея невероятная история, он в одиночку принял решение возродить храм в родном селе. Сейчас приход восстанавливается, люди возвращаются в храм, и это главный итог нашей совместной работы», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, что восстановление храма Никола Чудотворца – не единственный проект фонда. Его учредители вместе с правительством Свердловской области уже несколько лет занимаются реконструкцией главной уральской святыни – Свято-Николаевского мужского монастыря и других достопримечательностей Верхотурья. Кроме того, фонд участвовал в восстановлении Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге и поддерживает архиерейское подворье святой Екатерины в Первоуральске.

Екатеринбург, Елена Васильева

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