В Первоуральске грузовик насмерть задавил пенсионерку, перебегавшую на красный (ФОТО)

В Первоуральске сегодня днем под колесами грузовика погибла пожилая женщина. В инциденте разбираются сотрудники ГИБДД города. Уже известно, что пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. ДТП случилось около полудня возле дома № 3а на Московском шоссе. Женщина скончалась еще до приезда скорой.

Водителю фуры 25 лет, он житель Шалинского района, за рулем уже семь лет, за это время его дважды привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Увидев неожиданно появившуюся на проезжей части женщину, мужчина вывернул руль в другую сторону и резко затормозил, но наезда избежать не удалось.

«На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлена личность погибшей, женщина являлась местной жительницей. Проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения, мужчина трезв. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия», – добавили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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