Музей Ельцина в Бутке по указу Путина отдали под учебный класс

В средней школе села Бутка, где родился Борис Ельцин, еще несколько лет назад был класс, в котором размещалась экспозиция, посвященная первому президенту России. Однако из-за указа нынешнего президента России Владимира Путина о ликвидации второй смены кабинет отдали под уроки.

«В 2018 году музей убрали. Это был лицензированный музей. Согласно указу президента, все школы должны учиться в одну смену, поэтому класс был переоборудован», – рассказал «Новому Дню» директор школы Александр Хвостанцев, добавив, что вместо музея остался стенд с информацией о первом президенте.

Ежегодно в день рождения Бориса Ельцина, 1 февраля, проводятся классные часы: «В начальной школе мы даем одну информацию, в средних классах – расширенную. Не просто «родился и таких высот добился». Конечно, когда музей у нас был, проводились уроки там», – поделился руководитель образовательной организации.

На экскурсии детей теперь водят в местный Дом культуры, где организуется выставка, посвященная истории правления и личности бывшего главы государства. В этом году также планировался поход, но в связи с пандемией его пришлось отложить.

Добавим, что в 2006 году экс-президент помог школе открыть компьютерный класс, но с развитием технологий аппаратура устарела, и ее заменили на новую.

«Мы сотрудничаем с фондом Ельцина. Ежегодно проводится турнир по волейболу. В связи с пандемией не проводим. Всего участвует 12 команд из близлежащих поселков. Стали подключаться города. Фондом финансируются призы, горячее питание», – заключил Александр Хвостанцев.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 01.02.21

В Первоуральске грузовик насмерть задавил пенсионерку, перебегавшую на красный (ФОТО). / Скорая помощь Нижнего Тагила переходит на аутсорс, некоторые водители отказались работать. / Экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге арестовали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»