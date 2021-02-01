Похитившие мужчину ради 20 тысяч рублей пойдут под суд

В Октябрьском райсуде Екатеринбурга рассмотрят дело о похищении человека. Жителя Екатеринбурга похитили ради 20 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, по версии следствия, преступление было совершено 14 мая 2020 года. В СУ СКР уточнили, что заводилой был 25-летний молодой человек. Между 20:00 и 23:00 он подговорил трех своих приятелей похитить 24-летнего потерпевшего, чтобы отнять у него 20 тысяч рублей. Злоумышленники поджидали жертву на Кольцовском тракте, где похитили его из машины, перегородив дорогу своим автомобилем. Затем его перевезли в помещение автосервиса, где удерживали, поочередно охраняя.

Организатор похищения требовал у пленника деньги, угрожая пристегнуть его наручниками к батарее, демонстрируя их, подвесить его на автоподъемнике вниз головой, вывезти в лес, где его привяжут к дереву, после чего заставят копать себе могилу.

Похищенный не выдержал и сообщил организатору, что в квартире у его матери есть 5 тысяч рублей. Злоумышленники вместе с потерпевшим поехали туда, где жертве удалось скрыться от нападавших и вызвать полицию, после чего все виновные были задержаны. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Сообщение о том, что у екатеринбуржца вымогают деньги те, кто незадолго до этого похитили его, поступило в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по г. Екатеринбургу ранним утром 15 мая 2020 года. На место происшествия незамедлительно был организован выезд сотрудников полиции, которые, проявив профессионализм, задержали всех участников криминального квартета. Теперь за это преступление, совершенное в стиле «лихих девяностых», подельникам предстоит держать ответ перед судом».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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