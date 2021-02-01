Кандидат в мэры Екатеринбурга получил из-за Навального 30 суток ареста

Верх-Исетский районный суд назначил правозащитнику Сергею Тиунову 30 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая накануне прошла в Екатеринбурге.

Тиунов признан виновным по «митинговой» статье 20.2 КоАП РФ по пункту 8 – повторное административное нарушение. Отсчет его ареста начинается с момента доставления в отдел полиции, то есть с 31 января.

В суде общественник утверждал, что не принимал участие в уличной акции, а случайно смешался с толпой протестующих. По его словам, у него была цель зафиксировать факты плохой уборки улиц от снега, чтобы использовать эти материалы на собеседовании с конкурсной комиссией.

Напомним, что Тиунов является зарегистрированным кандидатом в мэры Екатеринбурга, но сегодня не смог прийти в администрацию города, так как вчера был задержан полицией.

«Мой арест носит политическую подоплеку! Организатором выступает [губернатор] Куйвашев, заказчиком [врио главы города] Орлов, а исполнителем [подполковник полиции] Трошин. Я готов оспаривать это решение в ЕСПЧ. Все это направлено на то, чтобы исключить меня из конкурса», – заявил Тиунов в суде.

Напомним, собеседования с кандидатами в мэры Екатеринбурга продлятся 2 и 3 февраля. Городская дума изберет нового градоначальника на заседании 9 февраля. Тиунов пропустит оставшиеся этапы конкурса из-за ареста.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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