Рабочий убил бригадира, снял тело на видео и похвастался в соцсети (ФОТО)

Жителю Невьянска, 24-летнему разнорабочему, предъявлено обвинение в убийстве его 44-летнего бригадира. По мнению злоумышленника, начальник к нему придирался, сообщил «Новому Дню» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2021 года обвиняемый расправился с бригадиром при помощи колуна и ножа. На допросе убийца сообщил, что их организация выполняла работы в Верхнем Дуброво, они вместе жили в арендованном доме, занимая разные комнаты. Бригадир регулярно предъявлял к подчиненному различные претензии по работе и в быту. Перед убийством рабочий в своей комнате пил пиво, а его бригадир в своей – водку. Первый вооружился колуном и, зайдя в комнату начальника, нанёс ему несколько ударов по голове, затем добил ударом ножа в шею. В убийстве он вскоре сознался хозяину дома, который вызвал полицию.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что после убийства обвиняемый снял на телефон тело жертвы, «цинично комментируя происходящее». «После съемки он разослал видеозапись своим знакомым с помощью мессенджера и социальной сети, сообщив, что он наконец-то расправился с тем, кто так ему надоел. Затем он попытался сжечь в печке нож, выступивший орудием преступления, однако полностью уничтожить улику он не смог. Клинок с оплавившейся рукояткой и колун со следами вещества бурого цвета были изъяты сыщиками», – рассказал Горелых.

Фото СУ СКР по Свердловской области

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