Число заболевших коронавирусом в Свердловской области приблизилось к показателям середины ноября

В Свердловской области за прошедшие сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 325 человек. Тренд на снижение новых зарегистрированных случаев в регионе за прошедший день продолжается (вчера было 348 случаев). Выписались из медицинских учреждений 347 пациентов.

Общее число заболевших – 71 145. Количество летальных исходов такое же, как и вчера, – официально за последние 24 часа зарегистрировано 15 смертей. Всего с начала пандемии скончались 2 063 свердловчанина.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

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