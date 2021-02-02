В Верхней Пышме открылся новый зал для занятий самбо (ФОТО)

Сегодня в Верхней Пышме в школе № 25 открылся новый зал для занятий самбо. Его появление стало возможным благодаря сотрудничеству администрации города и местного клуба самбо УГМК. Компания реализует программу по распространению этого вида спорта среди детей. В рамках этой программы новый спортивный объект в 25-й школе оборудован профессиональным борцовским покрытием на два ковра, а в ближайшее время для учеников будет закуплена необходимая экипировка. Под руководством двух тренеров здесь смогут заниматься до 100 человек, записываться в секцию можно прямо сейчас.

«Это действительно обширная программа, которую УГМК реализует совместно с муниципалитетами, – сказал присутствовавший на торжественной церемонии президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. – Для того чтобы дети могли заниматься борьбой, приобщаться к здоровому образу жизни, оборудуются новые залы, приглашаются профессиональные специалисты. Кроме того, Свердловская область является частью всероссийского проекта «Самбо – в школу», и такая инфраструктура позволяет подросткам овладевать навыками самостраховки, правильной группировки, избегать различного рода травм».

По словам генерального директора КС УГМК Валерия Стенникова, за счет роста числа таких объектов клуб рассчитывает на пополнение кадрового резерва: «Если ребята будут много работать и добиваться определенных результатов, то мы с удовольствием примем их в свои ряды».

К чему нужно стремиться, школьники увидели во время показательных выступлений звезд КС УГМК: чемпионов мира Владимира Балыкова и Станислава Скрябина, а также недавно усиливших коллектив неоднократных победителей и призеров чемпионатов мира и Европы – братьев Уали и Али Куржевых.

Зал в школе № 25 – не первый объект в Верхней Пышме, которому была оказана поддержка в рамках программы УГМК по развитию самбо. Ранее, в 2017 и 2018 годах, были дооснащены залы самбо в школе № 33 и ДС УГМК, а занимающиеся там ребята получили новую экипировку.

Более того, буквально неделю назад новый зал самбо открылся в Сысерти. КС УГМК оборудовал помещение спортивным инвентарем, постелил профессиональные ковры и установил трибуны.

Напомним, что программа поддержки детского самбо УГМК действует с 2017 года. Сегодня, помимо Свердловской области, ею охвачены еще три региона. В общей сложности это десять городов, без малого 20 залов и секций и почти 2 000 занимающихся.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Верхняя Пышма. Другие новости 02.02.21

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