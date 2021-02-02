В Екатеринбурге бездомный ломал надгробные кресты на дрова

Полицейские задержали 55-летнего мужчину без определенного места жительства за порчу могил на одном из кладбищ Екатеринбурга.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, бездомный жил в землянке на кладбище, и чтобы протопить свое жилище, он сломал надгробные деревянные кресты у 24 могил. Сотрудники полиции нашли части крестов и надгробных табличек в его укрытии.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве.

Сейчас мужчина помещен под стражу до решения суда.

Екатеринбург, Анна Темрук

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