В Екатеринбурге бездомный ломал надгробные кресты на дрова

Полицейские задержали 55-летнего мужчину без определенного места жительства за порчу могил на одном из кладбищ Екатеринбурга.
По данным отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, бездомный жил в землянке на кладбище, и чтобы протопить свое жилище, он сломал надгробные деревянные кресты у 24 могил. Сотрудники полиции нашли части крестов и надгробных табличек в его укрытии.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве.
Сейчас мужчина помещен под стражу до решения суда.
Екатеринбург, Анна Темрук
Екатеринбург. Другие новости 02.02.21
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