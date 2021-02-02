На Урале Tik Tok уступает «Одноклассникам»

Жители Свердловской области смотрят в два раза больше видео, чем челябинцы или пермяки, чаще используют для выхода в интернет смартфоны на базе Android и треть трафика тратят на соцсети. Такие данные получили эксперты «МегаФона», изучив статистику 2020 года. Для анализа бралась обезличенная информация по объему передачи данных со смартфонов, работающих в сети оператора.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании, YouTube и Instagram остаются самыми популярными у свердловчан ресурсами с онлайн-видео – каждый четвертый гигабайт трафика используется для просмотра роликов на этих сервисах. Такого объема данных, к примеру, хватит, чтобы 270 млн раз посмотреть клип нашей землячки Клавы Кока «Покинула чат».

Также отмечено, что в 2020 году впервые в топ-5 соцсетей попал Tik Tok. Любители развлекательного видео подняли его сразу на четвертое место. Но лидером рейтинга стала «ВКонтакте». Пользователи сервиса активно делятся фотографиями, смотрят и загружают ролики, слушают любимую музыку и подкасты. Вторую строчку уверенно занимает Instagram, на это приложение приходится наибольший объем видео среди всех соцсетей. Тройку лидеров замыкают «Одноклассники». Крупнейшая соцсеть в мире Facebook оказалась не столь популярна у свердловчан и занимает лишь пятую строчку.

Любимым мессенджером жителей Среднего Урала – абонентов «МегаФона» стал WhatsApp. Трафик, который приходится на этот мессенджер, почти в 14 раз больше, чем на Viber.

Интересно, что каждый пятый свердловчанин выходит в интернет со смартфона Samsung, каждый шестой использует Huawei и только каждый восьмой – Apple. Тем не менее по количеству «яблочных» телефонов в сети свердловчане занимают второе место среди регионов Урала. Первое место – у жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, третье – у тюменцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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