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Вторник, 2 февраля 2021, 15:30 мск

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Новую версию трагедии на перевале Дятлова предложил коренной уралец (ФОТО, ВИДЕО)

Коренной уралец Дмитрий Киреев впервые заинтересовался историей гибели группы Дятлова после участия в ток-шоу «На самом деле» на Первом канале. Услышав из уст судмедэксперта Эдуарда Туманова описание орудия, которым были убиты ребята, он вспомнил о вогульском молоте, который издавна используется жителями Северного Урала для сбивания кедровых шишек и зовется просто «колотушкой». Для проверки версии Киреев провел реконструкцию событий на перевале Дятлова, основывая свой эксперимент на публичных данных судебно-медицинской экспертизы. Результаты изысканий выглядят убедительно и наглядно иллюстрируют, что орудием убийства дятловцев действительно мог быть деревянный молот-колотушка.

Гибель дятловцев. Версия Киреева

В чьих руках он оказался? Совершенно точно, в руках местных, уверен Киреев. Но местные – это не только манси. Молотом мог владеть любой человек, который какое-то время прожил в этой местности, – военный, бандит, зек.

Подробная реконструкция событий последних часов жизни ребят из группы Дятлова, разбор и анализ травм, не получивших убедительного объяснения в ходе официального расследования, – в проекте «Перевал Дятлова. Версия Киреева». Первые выпуски выходят в день очередной годовщины со дня смерти дятловцев, затем проект будет дополнен новыми материалами.

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