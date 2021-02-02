Екатеринбургские депутаты отложили вопрос о строительстве веерного депо СвЖД в парке Маяковского

Комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга отложила вопрос о строительстве учебно-экспозиционного центра Свердловской железной дороги на территории ЦПКиО имени Маяковского. Проект наделал немало шума, так как железнодорожники собираются построить четырехэтажное здание общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, а для этого требуется поменять статус земельного участка с зоны отдыха на общественно-деловую. Депутаты заподозрили, что в будущем это даст возможность РЖД застроить участок офисами, и предложили другой вариант – заменить градостроительную зону на ЦС-2, то есть закрепить за ней образовательные учреждения. Таким образом, документы к проекту СвЖД были направлены на доработку в администрацию города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект «Веерное депо» сегодня депутатам представили главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков и замначальника СвЖД Алексей Гребенкин. Новый объект представляет собой соединение учебного центра для будущих железнодорожников и музея ретротехники. Технически он будет связан с детской железной дорогой, которая уже находится в ЦПКиО. Также в новом здании будут выставочные пространства, доступные для посетителей парка.

Представитель СвЖД заявил, что земельный участок, где планируется построить веерное депо, сейчас заболочен и на нем растут редкие деревья. «Мы заказывали исследование лесничества. В основном на участке растут кусты ивы, рябины, 12 берез. Ценных пород деревьев не обнаружено. По сути, кроме нас никому этот участок больше не нужен», – отметил он. Молоков подтвердил, что земля фактически не относится к парку Маяковского, еще несколько лет назад этот участок был выведен из зоны особо охраняемой природной территории.

«Меня смущают три вещи в этом проекте. Во-первых, часть деревьев будет под снос. А у нас в городе, как вы знаете, только кинь спичку, и люди бросятся защищать любой пустырь с кустами, утверждая, что это сквер. Беспорядки никому не нужны, поэтому нужно подтвердить все документами. Во-вторых, необходимо решить вопрос с парковкой. В-третьих, нужно разобраться с территориальной зоной, так как это проект для будущего», – прокомментировал глава комиссии Александр Колесников.

Гребенкин заявил, что строительство веерного депо является социальным проектом для РЖД и в компании не намерены отступать от представленных эскизов. Тем не менее, депутаты сошлись на том, что запрос на статус зонирования нужно изменить, чтобы исключить риск застройки парка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

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