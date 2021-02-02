Дома северного берега Шарташа подключили к новой котельной (ФОТО, ВИДЕО)

Дома на окраине Екатеринбурга, на улице Проезжей и Норильской, подключили к новой «умной» котельной. Кроме жилых домов, от нее тепло получают также детский сад, общественная баня и радиостанция. До этого единственным источником тепла в этом районе была котельная, построенная в 1987 году, она морально и физически устарела, поэтому в декабре 2019 года было принято решение о строительстве новой. Стоимость проекта составила 24 млн рублей, и эта блочно-модульная котельная работает в автоматическом режиме, по датчикам определяя, когда стоит прибавить температуру, а когда снизить, чтобы люди не переплачивали и не отапливали улицу.

Новая котельная в Екатеринбурге

«Котельную полностью сдали в эксплуатацию 1 января 2021 года. То есть она проработала уже месяц. Причем котельная работает полностью без обслуживающего персонала. Здесь установлено погодное регулирование: на улице находится датчик, в зависимости от температуры наружного воздуха дается задание на котлы, которые либо вырабатывают тепловую энергию с большей мощностью, либо снижают тепловую нагрузку. Датчик замеряет температуру от +8 до -32 ºC, а потребителю приходит та температура, которая необходима для комфортного проживания», – рассказал главный инженер производственной площадки «Локальные котельные города Екатеринбурга» Сергей Калач. По его словам, котельная строилась по техническим параметрам, рассчитанным на существующие здесь объекты, но это территория перспективной застройки, и в случае необходимости котельную будут расширять, ставить дополнительное оборудование.

Некоторые жители микрорайона, как стало известно «Новому Дню», начали переживать, что у них дома будет недостаточно тепло – видимо, в силу возраста не все доверяют датчикам. А кроме того, у местных возникли опасения, что котельную возвели не для существующей застройки, а для тех домов, которые могут здесь появится в будущем. «У населения, у жителей близлежащих домов нет поводов для беспокойства, что объект построен под некую перспективу, под какого-то другого застройщика. У нас и по техническим условиям, и по проектной документации, которая прошла экспертизу, тепловые нагрузки рассчитаны строго под снабжение существующих жителей. Мы прошли этапы низких температур, автоматика показала себя достойно, каких-то проблем из-за понижения температуры на улице мы не увидели», – прокомментировал заместитель главного инженера Свердловского филиала «Т Плюс» Олег Баранов. Он отметил, что в сильные морозы люди на самом деле могут жаловаться на не слишком горячие батареи, но это связано не с котельной: от нее в дома идут трубы практически без изоляции, да и внутри домов коммуникации давно не менялись.

«Между нами и потребителем существуют еще тепловые сети, то есть предприятие, которое обеспечивает транзит теплоносителя, в данном случае это Екатеринбургэнерго. Есть управляющая компания, которая должна контролировать и обеспечивать надежную работу своих тепловых пунктов. Есть проблемы с качеством тепловой изоляции. Конечно, на всех теплосетях существуют потери, они могут быть от 12 до 50%, количество потерь определяется состоянием теплосети. Надо обследовать сети, обследовать коммуникации в жилых домах, чтобы понимать, где существует проблема, и решать ее», – добавил Баранов.

В этом году «ТПлюс» планирует сдать четыре котельные, в двух случаях угольные котельные переведут на газ, в 2022-м в планах еще четыре котельные плюс котельные для объектов Универсиады. Они также будут автоматизированы, а после окончания студенческих игр от них подключат новый микрорайон Новокольцовский.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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