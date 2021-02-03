У директора инвестиционной компании изъяли подозрительные грибы

В Екатеринбурге задержали 40-летнего директора инвестиционной компании по подозрению в незаконном обороте наркотиков – полиция отрабатывала оперативную информацию.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, при личном досмотре у гражданина были обнаружены и изъяты подозрительные грибы, предположительно, содержащие наркотик. Экспертиза установила, что в грибах содержится психотропное вещество. Общий вес изъятого составил 14,59 грамма. Сотрудники предполагают, что мужчина купил грибы для личного использования.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. До суда фигурант находится под подпиской о невыезде.

Полиция предупреждает, что систематическое употребление подобных грибов может привести не только к наркотической зависимости, но и в некоторых случаях к летальному исходу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

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