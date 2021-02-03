Прокуратура разбирается в причинах пожара в школе Каменска-Уральского

Прокуратура организовала проверку из-за пожара, который накануне случился в школе Каменска-Уральского. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, выясняется, из-за чего произошло возгорание, почему дети получили ожоги, будет организована проверка педагогов – правильно ли они следят за жизнью и здоровьем учеников. С сегодняшнего дня учеба в школе возобновлена.

Напомним, пожар произошел накануне около 12:30 в школе № 7. В раздевалке загорелись одежда и обувь учеников, до приезда спасателей из школы самостоятельно эвакуировались 190 человек, из них 161 ребенок. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Пострадали две девочки 2005 и 2007 годов рождения, они получили ожоги конечностей I степени и надышались угарным газом. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается.

Каменск-Уральский, Людмила Прокофьева

Каменск-Уральский. Другие новости 03.02.21

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