На Радищева на трамвайных рельсах столкнулись несколько иномарок (ФОТО)

Сегодня утром на улице Радищева, в районе ТРЦ «Гринвич» столкнулись несколько машин, из-за чего трамваи встали в обе стороны.

По данным «Нового Дня», ДТП случилось около 10:40. Удар, вероятно, произошел из-за того, что водители не уступили друг другу дорогу, когда разворачивались через трамвайные пути. Повреждения у автомобилей незначительные, судя по всему, пострадавших нет.

В ГИБДД по Екатеринбургу обещали уточнить информацию по факту случившегося ДТП.

В настоящее время движение трамваев по Радищева восстановлено.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

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