На Серовском тракте «газель» врезалась в КамАЗ. Погиб человек (ФОТО)

Сегодня утром на 15-м километре Серовского тракта произошла авария, в результате которой погиб пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИДББ УМВД по Екатеринбургу.

29-летний водитель автомобиля «Газель Next» не справился с управлением и врезался в едущий впереди КамАЗ, который в тот момент убирал снег с дороги. В результате столкновения от полученных травм на месте погиб 28-летний пассажир «газели». А водителя с травмой головы доставили в ГКБ № 23.

Со слов водителя грузовика, он двигался по крайней правой полосе проезжей части дороги примерно со скоростью 20 км/ч. Внезапно сзади почувствовал сильный удар. «Водитель в результате ДТП не пострадал», – отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что пострадавший водитель «газели», имеющий стаж управления 9 лет, уже 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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