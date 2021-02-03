На Серовском тракте «газель» врезалась в КамАЗ. Погиб человек (ФОТО)

Сегодня утром на 15-м километре Серовского тракта произошла авария, в результате которой погиб пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИДББ УМВД по Екатеринбургу.
29-летний водитель автомобиля «Газель Next» не справился с управлением и врезался в едущий впереди КамАЗ, который в тот момент убирал снег с дороги. В результате столкновения от полученных травм на месте погиб 28-летний пассажир «газели». А водителя с травмой головы доставили в ГКБ № 23.
Со слов водителя грузовика, он двигался по крайней правой полосе проезжей части дороги примерно со скоростью 20 км/ч. Внезапно сзади почувствовал сильный удар. «Водитель в результате ДТП не пострадал», – отметили в ведомстве.
В Госавтоинспекции добавили, что пострадавший водитель «газели», имеющий стаж управления 9 лет, уже 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Екатеринбург, Марина Симбирятина
Екатеринбург. Другие новости 03.02.21
Кандидат в мэры Екатеринбурга пришел на собеседование с оружием. / На Радищева на трамвайных рельсах столкнулись несколько иномарок (ФОТО). / Прокуратура разбирается в причинах пожара в школе Каменска-Уральского. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube