От уральца потребовали не рекламировать Навального с балкона (ФОТО)

Жителя Нижнего Тагила попросили убрать с балкона баннер со словами «Свободу Навальному». Звонивший представился офицером полиции.

Такая история опубликована в интернет-паблике «Тагил за перемены» в соцсети «ВКонтакте». Там говорится, что на днях в Нижнем Тагиле на балконе жилого дома был размещен баннер со словами «Свободу Навальному». «Сотрудники правоохранительных органов отреагировали негативно, попросили хозяина квартиры немедленно снять баннер, сославшись на статью 14 закона Свердловской области. Правда, остается непонятным, какой именно закон нарушил гражданин, но предполагаем, что Закон о рекламе», – пишет администратор паблика. К истории приложена фотография балкона и запись телефонного разговора. В нем мужчина, который представился начальником отдела полиции, просит жителя квартиры приехать и снять баннер, поскольку он нарушает «Статью 14 закона Свердловской области». Молодой человек отказывается, требуя прислать ему какой-нибудь официальный документ с обоснованием этого требования. Связаться с владельцем баннера на данный момент корреспонденту «Нового Дня» не удалось.

Начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых заявил, что если гражданину звонят по телефону или в дверь люди, которые представляются сотрудниками полиции, надо прежде всего перезвонить туда и проверить, действительно ли они те, за кого себя выдают. Что касается описанной в интернете истории, то ее достоверность сейчас проверяется.

Отметим, что во время предвыборных кампаний размещение агитматериалов на балконах жилых домов часто становится предметом конфликта между оппозиционными партиями и управляющими компаниями.

Добавим также, что в законе о рекламе (но не областном, а федеральном) от 18 июля 1995 года № 108-ФЗ «О рекламе» действительно была статья № 14, в которой говорилось, что наружную рекламу необходимо согласовывать с местными органами власти. Однако этот закон утратил силу. В действующем ФЗ «О рекламе» от 2006 года 14-я статья посвящена рекламе в телепрограммах и телепередачах. Кроме того, сторонник Навального в телефонном разговоре заявил, что его баннер – не реклама.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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