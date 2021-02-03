Мэрия Екатеринбурга поинтересовалась у горожан, ожидают ли они терактов

Администрация Екатеринбурга на своем официальном портале запустила очередной опрос. Чиновников интересует, ожидают ли терактов жители уральской столицы. «Как вы оцениваете вероятность проведения террористических актов в месте вашего проживания в настоящее время?» – так сформулирован вопрос.

Большинство принявших участие в голосовании на сайте ответили, что вероятность низкая – такой вариант выбрали 82,5%. За «Среднюю вероятность» проголосовали 12,7% опрошенных. Только 2,1% сообщили, что расценивают вероятность теракта как высокую.

Екатеринбург, Елена Сычева

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